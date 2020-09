Podcast "Digital leben" Was die Cyberagentur in Halle machen will

Sie können sie auch noch das CISPA in Saarbrücken und ATHENE in Darmstadt dazu nehmen. Und die KI-Forschungszentren des Bundesforschungsministeriums könnten Sie auch dazu nehmen, denn auch da könnte man fragen, ob dort Grundlagenforschung geschieht, die potenziell auch für die Cybersicherheit relevant werden kann. Worauf will ich hinaus? Die Beschreibung ist sicherlich zutreffend. Aber es suggeriert, als hätten wir zu viel Forschung, als wüssten wir zu viel, als hätten wir nichts Besseres zu tun, als jeden Euro zweimal auszugeben, obwohl wir es schon längst finanziert haben. Ich will nicht wissenschaftstheoretisch argumentieren, dass wiederholte Forschung vielleicht vernünftig ist und dass eine Forschungsfrage für den Rest des Lebens beantwortet ist. Ich kann aus meiner Perspektive sagen: Wir haben nicht zu viel Forschung in der Cybersicherheit. Wir haben zu wenig in Deutschland. Es ist doch deutlich geworden, dass wir uns in Abhängigkeiten befinden. Deshalb brauchen wir ein Netzwerk von Akteuren in Deutschland, das noch wachsen muss. Wir brauchen viel mehr Forschung, viel mehr Aufklärung. Wir müssen stärker in Gesellschaft und Sicherheitskräfte hineinwirken, damit mehr geschieht in diesem Thema.