Die Agentur ist in den nächsten zwei Jahren mit 350 Millionen Euro ausgestattet, um Deutschlands Cybersicherheit perspektivisch zu verbessern – in der inneren und äußeren Sicherheit. Es geht darum, die IT-Systeme aber auch die Gesellschaft digital souveräner und widerstandsfähiger zu machen. Und es geht am Ende auch: um Vertrauen. "Wer einmal gehackt wurde und am nächsten Morgen sein Smartphone in die Hand nimmt, für den sieht die Frage des Vertrauens plötzlich ganz anders aus als am Tag davor", sagt Igel. Digitale Souveränität, Resilienz und Vertrauen in Technologie: Das sind hochpolitische Themen, über die das Bundesinnen- und Verteidigungsministerium noch nicht so gern öffentlich reden. Die Diskussion, ob in deutschen 5G-Netzen Technologie des chinesischen Herstellers Huawei verbaut werden soll, steckt Politikern wohl noch in den Knochen. Aber die Cyberagentur in Halle könnte jedenfalls – zusammen mit ihrer zivilen Schwester, der Agentur für Sprunginnovationen in Leipzig – in diesen Feldern viel bewegen.