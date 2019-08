Digital leben | Folge 19 Digitale Einzelkämpfer aus Sachsen-Anhalt und was aus ihnen werden kann

Das macht er allein, von Zuhause aus und sein Job funktioniert nur, weil es das Internet gibt. In seiner E-Mail an uns hat er auch noch geschrieben: "Auch wenn Sachsen-Anhalt bei großen Themen der Digitalisierung mitspielen kann – die 'kleinen' Themen sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden." Und so war die Idee geboren: kleine Geschichten über digitale Einzelkämpfer. Gibt es sie in Sachsen-Anhalt und sehen sie sich selbst als Einzelkämpfer?