Digital leben | Folge 21 Legal Tech – wird der Anwalt digital?

250 Euro für einen ausgefallenen Flug – so viel steht den EU-Bürgern als Entschädigung zu. Das kann jeder Betroffene bei der Fluggesellschaft fordern – allein per Brief, mit Hilfe eines Anwaltes oder mit Hilfe von spezialisierten Internetseiten. Nur: Lohnt sich der Stress, selbst einen Brief zu schreiben? Ist der Aufwand für den Anwalt die Entschädigung wert? Kann man den Rechtsdienstleistern im Internet trauen? Und was ist mit Internetseiten, die rechtliche Hilfe bei Mietfragen anbieten? Dürfen die das? Wie funktioniert das Geschäftsmodell dieser Legal-Tech-Firmen? Bei ihnen kommen vor allem Algorithmen zum Einsatz, die die Ansprüche der Verbraucher prüfen und entscheiden, ob eine Forderung und eine Klage erfolgreich sein können. Manche Start-Ups haben sogar Algorithmen im Einsatz, die Anwaltsschreiben generieren, lesen und analysieren können. Kann Software das Rechtswesen verändern?