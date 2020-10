Was ist ein Makerspace? Makerspaces sind Mit-Mach-Werkstätten. Manchmal werden Sie auch Kreativ-Werkstatt, Repair-Café, FabLab oder Hackerspace genannt. So entstehen Orte, an denen Menschen mit gemeinsamen Interessen, insbesondere im Bereich Informatik oder Technologie, zusammenkommen können, um an Projekten zu arbeiten und gleichzeitig Ideen, Ausrüstung und Wissen auszutauschen. Der erste Makerspace ist 2002 als FabLab am MIT in Cambridge entstanden. In Deutschland sind Makerspaces meist als gemeinnützige Vereine organisiert und in ihren Räumen stehen zum Beispiel Kreissägen und Hobel aber auch 3D-Drucker und CNC-Fräsen.