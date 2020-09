Zum Beispiel, dass selbst nach dem Trojaner-Angriff im Landtag 2017 kein wirkliches Bewusstsein für IT-Sicherheit in der Landesregierung entstanden ist und dass die Landesregierung den zentralen IT-Dienstleister des Landes, die Dataport, deshalb zum Handeln aufgefordert hat. Auch die Bestellung eines neuen Landesdatenschutzbeauftragten ist zur politischen Posse par exellence geworden. Dabei ist so ein Amt bei Fragen der Souveränität der IT-Sicherheit hierzulande elementar. Die sachkundige Lösung all dieser Fragen hätte auch in Sachen-Anhalt dafür gesorgt, dass Open-Source-Software zum "First Citizen" bei Beschaffungsentscheidungen geworden wäre, wie man Neudeutsch sagt. Was noch erschwerend hinzu kommt: Nach meinem Wissen widmet sich nicht eine einzige Vorlesung an einer Hochschule im Land speziell dem Thema Open Source. Das Bildungsministerium hat im Februar auf eine kleine Anfrage (PDF) zur Nutzung von Open Source in Schulen ausweichend und mit Unkenntnis reagiert, obwohl in entsprechenden Positionspapieren des Bildungsministeriums die Nutzung von Open-Source-Software offiziell vorgesehen ist.