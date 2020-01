Digital leben | Folge 25 "Frauen wird zu wenig zugetraut"

Dabei kann auch ein Werkzeug helfen, das Arlinghaus noch in Bremen mit Geldern der Funk-Stiftung entwickelt hat: Ein Online-Check für Firmen, die wissen wollen, wo die Risiken in ihre Lieferkette liegen. "Das Tool ist kostenlos und kann schnell bewerten, wo Risiken in der Lieferkette sind und wo ein Unternehmen etwas ändern sollte." Arlinghaus will Unternehmen dabei helfen, langfristig am Wertschöpfungsprozess in Deutschland teilzunehmen. Gerade auch in Sachsen-Anhalt, einer Region, die derzeit darunter leidet, dass der Windkraftanlagenbauer Enercon große Teile seiner Produktion schließt.

Dass sie neben ihrem Job als Fraunhofer-Chefin in Magdeburg – wo sie für immerhin mehr als 200 Angestellte verantwortlich ist – auch noch einen Lehrstuhl an der Uni hat, findet sie hervorragend. "Das ist eine total clevere Konzeption: An der Uni machen wir Grundlagenforschung für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Und am Institut arbeiten wir an der Umsetzung sofort oder in den nächsten zwei bis drei Jahre." Und dabei kommen sämtliche Technologien zum Einsatz, die heute verfügbar sind: Roboter, Sensoren, 3D-Druck, 3D-Animation, Virtual Reality oder Software, die vorhersagen kann, wann eine Maschine gewartet werden muss.

Doch noch das Frauen-Thema

Auch Methoden der Künstlichen Intelligenz kommen am Fraunhofer-Institut zum Einsatz. Spätestens hier, gibt Julia Arlinghaus zu, kommt sie nicht um das Thema Frauen herum. "Weil eine KI immer mit Vergangenheitsdaten arbeitet, könnten Frauen dabei benachteiligt werden." Denn in der Vergangenheit war vor allem der weiße Mann der typische Mensch. Dass Frauen sich vielleicht anders verhalten, anders Entscheidungen treffen, anders mit Dingen umgehen – das ist in alten Datensätzen oft nicht berücksichtigt. "Amazon hat beispielsweise eine KI im Einsatz gehabt, um Bewerbungsunterlagen auszuwerten. Die hat systematisch männliche Bewerber bevorzugt, so dass Amazon diese wieder abschalten musste."

Und auch als eine von nur sieben Frauen, die eines der 74 Fraunhofer-Institut leiten, muss sich Arlinghaus mit dem Frauen-Thema auseinandersetzen: Sie ist Teil einer Minderheit. "Fraunhofer-Institute haben natürlich vor allem eine naturwissenschaftliche Ausrichtung. In den Naturwissenschaften sind Frauen immer noch unterrepräsentiert." Von einer Quote allerdings ist sie noch nicht überzeugt. "Selbst, wenn ich sie wollte, wir fänden gar nicht so viele Frauen in unserem Forschungsbereich. Aber es stimmt schon: Frauen wird noch zu wenig zugetraut." Gerade in Fraunhofer-Instituten haben manche den Eindruck, dass Frauen vor allem die Büroarbeit organisieren.