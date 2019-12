Digital leben | Folge 24 Sprechen übers Podcasten

#Warum reden wir darüber?

Experten glauben, dass es etwa 5.000 Podcasts in Deutschland gibt. Die Amazon-Tochter Audible will im kommenden Jahr 500 neue Audiotitel veröffentlichen, darunter nicht nur Podcasts, sondern auch Hörspiele und Hörbücher. Auch die Bertelsmann-Tochter Audio Now plant Groß-Investitionen. Die Musikstreamingdienste Deezer und Spotify mischen auch mit. Letzterer hat vor kurzem "Daily Drive" gestartet – ein Angebot, bei dem Radionachrichten in den persönlichen Musikstream der User gemischt werden. Ein Riesenmarkt: In den USA nehmen Podcasts durch Werbung fast eine halbe Milliarde Dollar im Jahr ein. Alles Gründe, um über Podcasts zu reden.

#Wen haben wir getroffen?

Katrin Rönicke ist Macherin mehrerer Podcasts und hat auch eigenes Label gegründet. Bildrechte: CC-BY-SA 2.0 Fiona Krakenbürger Katrin Rönicke: Sie ist in Wittenberg geboren und steht hinter Podcasts wie "Wochendämmerung" oder "Anekdotisch Evident". Ihren ersten eigenen "Lila Podcast – Feminismus aufs Ohr" gibt es seit sechs Jahren. Außerdem hat Katrin das Podcast-Label "Hausein.fm" gegründet.



Dort produziert sie ihre Podcasts, nimmt aber auch Auftragsproduktionen zum Beispiel von Greenpeace oder der Süddeutschen Zeitung an. "Hauseins.fm" schaltet auch Werbung und über die Plattform "Steady" können Hörer den Podcast-Machern direkt Geld zukommen lassen. So kann Katrin sich und den anderen Moderatoren etwa 250 Euro pro Folge zahlen.

Der Magdeburger Daniel Krüger gehört zu den wenigen Podcastern in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Daniel Krüger Auch Daniel Krüger ist da. Er ist Magdeburger und hat in diesem Jahr angefangen zu podcasten: "Digitale Provinz" heißt sein Projekt. Darin will er zeigen, wie die Digitalisierung auch die vermeintliche Provinz voranbringen kann. Seine Themen sind Co-Working, Breitbandausbau oder Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Daniel hat die Agentur "Korrektur nach oben" gegründet, die sich auf digitale Kommunikation, Content Creation und Online-Marketing spezialisiert hat. Er plant, im kommenden Jahr ein Podcast-Label zu gründen.

#Was hat uns überrascht?

Wie schnell wir uns einig waren, dass Podcasts eigentlich schnell gemacht sind – aber sie eben doch ein bisschen Arbeit machen. Anders als Marcel ist Katrin auch weniger skeptisch, wenn viele Podcasts jetzt ausschließlich auf kommerziellen Plattformen veröffentlicht werden. Überrascht hat uns, dass es viel zu wenige Podcaster in Sachsen-Anhalt gibt. Aber es gibt welche: Die beiden Regionalzeitungen machen Podcasts, der ADFC hat mit seinem "Fahrradstadt Magazin" schon mehr als 70 Folgen "auf dem Buckel" und Maria Anna Schwarzberg redet in "Proud to be Sensibelchen" über ihr Leben mit Hochsensibilität. Und in Sachsen-Anhalt wird auch Technologie entwickelt, um live und interaktiv Podcasts zu machen: "Mycrocast" heißt die Firma aus Magdeburg.

#Und sonst so?

Praktische Tipps von Katrin: Nicht am Headset sparen. Sie schneidet mit dem Schnitt-Programm "Reaper". Darin nutzt sie das Plugin "Studio Link", um mit anderen Podcastern – und auch mit uns – zu sprechen.



Musik schafft sie auch selbst mit der Software "Garageband" auf dem Mac. Damit ist sie auf Nummer sicher, was das Urheberrecht angeht. Common Creative Lizenzen schließen in der Regel eine kommerzielle Nutzung aus – aber Katrin sagt, es ist letztendlich nicht klar, ob es eine kommerzielle Nutzung ist, wenn sie Geld von den Hörern nimmt? Katrin empfiehlt auch die Webseite Sendegate – dort finden Podcaster Antworten zu allen praktischen Fragen.

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow Über Marcel Roth Marcel Roth arbeitet seit 2008 als Redakteur und Reporter bei "MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir". Nach seinem Abitur hat der gebürtige Magdeburger Zivildienst im Behindertenwohnheim gemacht, in Bochum studiert, in England unterrichtet und in München die Deutsche Journalistenschule absolviert. Anschließend arbeitete er für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Bei MDR SACHSEN-ANHALT berichtet er über Sprachassistenten und Virtual Reality, über Künstliche Intelligenz, Breitbandausbau, Fake News und IT-Angriffe. Außerdem ist er Gastgeber des MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcasts "Digital leben".

