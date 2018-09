Digitalpakt Bildungsminister Tullner will Schulen bis 2022 digitalisieren

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) will, dass bis zum Jahr 2022 alle Schulen im Land schnelles Internet haben und Smartphones, Tablets und Computer im Unterricht nutzen können. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Schule müsse sich dem Digitalen öffnen.

Damit das gelingen könne, sei die flächendeckende Breitbandversorgung wichtig. Das Ziel für Sachsen-Anhalt sei hier, alle Schulen bis 2020 ans Netz anzuschließen. Der zweite Punkt sei die technische Ausstattung. Die müsse im nächsten Schritt deutlich verbessert werden.

Eigene Geräte nutzen vs. Schulgeräte anschaffen

Zur Frage, auf welche Weise die Schulen mit Geräten im Unterricht versorgt werden können, sagte Tullner, man könne nicht davon ausgehen, dass alle Schüler bereits Geräte hätten, die top sind. Daher plädiert er für eine "gewisse Offenheit", die Finanzierung von Schulgeräten zu fördern, sofern der Bedarf da ist. Das sei wichtig, wenn man Digitalisierung in der Schule vorantreiben wolle. Sonst könne es passieren, dass ein Teil der Schüler nicht in der Lage sei mitzuhalten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach sich zuletzt in einem Interview gegen den Ansatz aus, in großer Stückzahl Smartphones oder Tablets zu kaufen. Sie bevorzugt, die vorhandenen mobilen Geräte der Schüler zu nutzen. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT dazu: "Da haben wir einen Dissens und werden inhaltlich noch einmal verhandeln." Er hofft, sich mit dem Bund auf einen gangbaren Weg zu einigen. Tullner sagte weiter, in der Vergangenheit sei die schulische Ausstattung bereits bei rund 100 Schulen im Land über EU-Mittel gefördert worden. Das reiche jedoch nicht aus.

Tullner: Schulreform kein Thema

Der Bildungsminister machte klar, dass es mit Blick auf die Digitalisierung wichtig sei, Schüler und Schülerinnen "mit einer guten Ausstattung an Wissen und Kompetenzen ins weitere Leben" zu schicken.

Für eine breit angelegte Schulreform will Tullner den Anlass der technischen Aufrüstung nicht nutzen. "Schule braucht Stabilität und Verlässlichkeit. Ich sehe in Deutschland im Moment niemanden, der große Schulreformen vorantreiben will." Wie Schule unter digitalen Bedingungen funktioniert, ob sie sich damit nicht auch konzeptionell wandeln muss – das ist ein Punkt, der unter Bildungsforschern und Lehrern indes kontrovers diskutiert wird.

Sachsen-Anhalt bei digitaler Schule bisher im Mittelfeld

Nach Daten des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund liegt Sachsen-Anhalt im Vergleich der Bundesländer bisher im Mittelfeld. Ramona Lorenz, die an der Studie – dem so genannten Länderindikator – beteiligt ist: "Wir finden Sachsen-Anhalt überwiegend im mittleren Bereich verortet, so dass wir hier weder besondere Potentiale herausgreifen können, noch besonderen Nachholbedarf." Die Nutzungshäufigkeit digitaler Geräte im Unterricht sei im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlich. Wobei Deutschland im internationalen Vergleich auch insgesamt "noch deutlichen Handlungsbedarf" aufweise.