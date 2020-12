Die Corona-Pandemie in diesem Jahr zeigte deutlich, welche Bedeutung die Digitalisierung hat. Als die Schulen in Sachsen-Anhalt im Frühling oder wegen einer Quarantäne vorübergehend schließen mussten, stellten Schulen auf digitalen Unterricht um – mit unterschiedlicher Qualität. An den Schulen fiel auf, was in Sachen Digitalisierung in Sachsen-Anhalt noch fehlt. Bund und Länder haben mehrere Förderprogramme aufgesetzt, um die erkannten Probleme zu verbessern. Wie weit sind sie damit in Sachsen-Anhalt gekommen? Eine Zwischenbilanz: