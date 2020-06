Das war quasi eine wichtige Chance über Kalisalze den Export zu steigern, Devisen zu erzeugen und damit die Wirtschaft zu stabilisieren. Diese Geschichte erzähle ich in der Dokumentation. Es geht darum wie das Werk zu dem wurde was es wurde. Das war damals ein unfassbarer Kraftakt für die Wirtschaft. Vieles in dem Betrieb war technologisches Neuland. Hinzu kam, dass die Parteien und Regionen damals festgelegt hatten, dass das Kaliwerk in Zielitz Devisen verdienen sollte. Also Westgeld, aber es sollte kein Westgeld kosten. Sprich die gesamte Technologie, das Bergwerk, die Fabrik und sämtliche Geräte sollten aus der DDR stammen. Mein Hauptprotagonist Achim Steinecke erzählt, dass man letztendlich Lebensleistungen erbringen musste. Man musste sich in der Planwirtschaft der DDR behaupten und am Ende so ein Berg tatsächlich auch zum Erfolg führen.

Ihre Filme vereinen immer wieder verschiedene Perspektiven. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film über Bischofferode. Sie haben, von Politikern bis hin zu Betroffenen, zahlreiche Menschen zu Wort kommen lassen. Warum ist es Ihnen wichtig Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten?

Bei Bischofferode war es mein Ziel ein Panorama der Wendezeit zu erstellen. Deshalb waren die verschiedenen Perspektiven wichtig.

In Zielitz ist das eher weniger so. Das hängt mit dem Gegenstand zusammen. Es geht um eine Aufbaugeschichte. Erst zum Ende hin, wenn es um die Treuhand geht und die Auseinandersetzung wem das Werk eigentlich gehört – das ist die zentrale Frage gewesen – kommt auch die Treuhand zu Wort. Auch dieser Film ist wieder ein Zeitbild, aber mit dem Unterschied, das die persönliche Geschichte viel mehr im Vordergrund ist. Mir ging es in Zielitz vor allem darum einfach nachzuvollziehen unter welchen unfassbar schwierigen Bedingungen das Werk von Leuten die es wirklich gemacht haben dann gestemmt wurde. Und das obwohl sie viel opfern mussten, zum Beispiel die Familie. Die Kali-Salz-Grube Kalimandscharo in Zielitz bei Magdeburg Bildrechte: MDR/Anna Pruggmayer

Sie greifen in Ihren Filmen oft emotionsgeladene Themen auf. Für Beteiligte ist es sicherlich nicht einfach über diese Themen zu sprechen. Was ist Ihre Vorgehensweise? Wie treten Sie an Ihre Interviewpartner heran?

Es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen nicht über diese Zeit sprechen möchten und skeptisch sind. Sie denken, der Film wird in die eine oder andere Richtung gehen. Deshalb spielt Vertrauensarbeit eine große Rolle.

Man muss sich im Umkreis informieren, recherchieren, Fachwissen aneignen, viel lesen und viel telefonieren. Irgendwann wächst das Vertrauen des Gegenübers. Sie wissen dann, dass die Geschichte des jeweiligen Protagonisten im Kontext der Situation erzählt wird. Und zwar so genau wie möglich. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen einfach so vor die Kamera setzen und ihre Lebensgeschichte erzählen. Das ist aber der Anspruch. Letztendlich interessiert uns ein Zeitbild. Je genauer das ist, desto besser. Dafür braucht man eben die Biographien.

Warum ist es heute noch wichtig und relevant über diese Themen informiert zu sein?

Die Kalikumpel von Bischofferode beim Hungerstreik. Bildrechte: dpa Der Film über Bischofferode ist wichtig, weil es ein Zeitbild der Wende ist. Es gibt einen Einblick in die politischen, ökonomischen und die sozialpsychologischen Zusammenhänge der damaligen Zeit.



Und mit dem Film über Zielitz ist es ähnlich, weil Zielitz ein Symbol für die Wirtschaft der DDR war. Die Menschen, die das aufgebaut haben, sind fast schon Prototypen dieser Aufbaugeschichte. Und ich finde, dass das Sprichwort "Ohne Herkunft keine Zukunft" stimmt. Man muss wissen woher was kommt und den Ursachen auf den Grund gehen. Es ist wichtig sich gegenseitig eigene Geschichten zu erzählen und auch zu verstehen. Das ist nach wie vor relevant, weil das zu unserem inneren Zustand gehört. Es liegt in der DNA dieses Landes zu wissen woher wir kommen. Deshalb finde ich sehr wohl, dass man diese Geschichten erzählen muss. Eigentlich sogar viel mehr erzählen sollte.

Der Mauerfall liegt jetzt 31 Jahre zurück. Gibt es Ihrer Meinung nach heute noch Spannungen zwischen den neuen und alten Bundesländern?