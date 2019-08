Für René Dickhuth ist es eigentlich ein normaler Arbeitseinsatz. Aber einer, der ihn immer noch beschäftigt. Der 43-Jährige arbeitet beim Abschleppunternehmen Reimann in Helmstedt. In der Nacht vom 6. zum 7. August 2019 wird er zu einer Massenkarambolage auf die A2 zwischen Helmstedt und Marienborn gerufen. Doch die Rettungsgasse fehlt, für drei Kilometer Autobahn braucht der Abschleppwagen 20 Minuten. Aber damit nicht genug: "Man wird beschimpft, es werden wilde Gesten gemacht. Es wird gehupt, weil wir auch hupen. Wir haben keinen Spaß dadurch zu fahren, wir sind halt da um Aufzuräumen." Was passieren müsste, ist für Dickhuth klar: "Die Strafen müssten viel höher werden, nur das wirkt."

Keine Rettungsgasse = 320 Euro und zwei Punkte

Dabei wurden die Strafen schon erhöht, seit Herbst 2017 können statt eines Verwarngeldes von 20 Euro Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro verhängt werden, wenn Rettungsgassen nicht gebildet werden. Auch können bis zu zwei Punkte in Flensburg vergeben werden, im schlimmsten Fall droht ein Monat Fahrverbot.

Wer keine Rettungsgasse bildet und damit sogar Einsatzkräfte behindert, kann schwer belangt werden. Bildrechte: imago/fossiphoto In Sachsen-Anhalt gibt es seit Juni 2017 eine zusätzliche Regelung im Brandschutzgesetz, bei der das Behindern von Einsatzkräften mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden kann. Außerdem können Personen wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft werden (§ 323c StGB). Fotos von Verletzten an Unfallorten fallen auch unter den Persönlichkeitsschutz und sind ebenso strafbar (§ 201a StGB).



Im ganzen Jahr 2018 wurden in Sachsen-Anhalt 160 Ordnungswidrigkeiten wegen Rettungsgassen erfasst. Laut Innenministerium wurden insgesamt 94 Fälle strafrechtlich verfolgt, bei denen es um die Behinderung von Einsatzkräften als Teil der unterlassenen Hilfeleistung ging. Das Ministerium verweist darauf, dass die relative Anzahl damit zu tun habe, dass im Moment eines Unfalls für die Polizei andere Dinge wichtiger seien: die Unfallstelle zu räumen und den Verkehr wieder ins Laufen zu bringen.

Das erste Ziel ist immer die Gefahrenabwehr. Das heißt, wir müssen hin zu der Unfallstelle und da können wir uns nicht darum kümmern, wegen des Verstoßes der Rettungsgasse diese Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Oberkommissar Frank Müller, Autobahnpolizeirevier Börde

Sachsen-Anhalt: Rettung geht vor Sanktionierung

Polizisten müssen sich am Unfallort erstmal um den Unfall kümmern – deshalb würden laut dem Innenministerium höhere Strafen nicht zur Lösung des Problems beitragen: "Eine weitere Erhöhung der möglichen Sanktionen wird aller Voraussicht nicht dazu führen, dass jeder Verkehrsteilnehmer sich entsprechend der Ge- und Verbote im Sinne der Straßenverkehrsordnung verhält", heißt es auf Anfrage. Stattdessen setzen die Ministerien auf Aufklärung: Gemeinsam mit dem ADAC und dem Verkehrsministerium wurde im Juni 2016 eine Werbeaktion zum Thema Rettungsgasse durchgeführt.

Auch das Verkehrsministerium spricht sich gegen höhere Bußgelder aus: "Denn das Problem kann nicht durch immer höhere Strafen gelöst werden, sondern durch eine permanente Aufklärung der Bevölkerung zu den dramatischen Folgen, die jeden im Falle eines Unfalls treffen können", heißt es.

Europaweit verschiedene Regeln