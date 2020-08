Dokumentarfilm Künstlergruppe aus Halle reist mit Motorrad nach New York

Von Halle auf dem Landweg nach New York – das war vor einigen Jahren das Ziel der Künstlergruppe "leavinghomefunktion". Bewältigt werden sollte die 43.000 Kilometer lange Strecke durch Georgien, Russland, die Mongolei, Sibirien und Kanada mit klapprigen Ural-Motorrädern. Nun ist ein Dokumentarfilm über die abenteuerliche Reise entstanden.

Am Mittwoch wurde der Streifen in Halle vorgestellt. Der Titel: "972 Breakdowns". Eine Referenz an die zahlreichen Pannen, die die fünfköpfige Gruppe während ihrer Reise ereilte. Denn es verging kaum ein Tag ohne einen Schaden. Aber selbst im kleinsten Dorf gab es Hilfe und Ersatzteile.