30. Jahrestag der Deutschen Einheit Brockenwanderung, Gorbatschow-Denkmal enthüllt und Konzert mit Liefers und Prahl

In Sachsen-Anhalt feiern zahlreiche Menschen den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit einer Wanderung auf den Brocken – mit dabei auch Brocken-Benno. Außerdem wird in Dessau-Roßlau ein Gorbatschow-Denkmal enthüllt und die Musiker und Schauspieler Jan-Josef Liefers und Axel Prahl spielen mit ihren Bands in Magdeburg. Der Tag in Bildern