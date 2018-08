Dürre Trockenheit lässt Weihnachtsbäume verdorren

Die Betreiber von Weihnachtsbaum-Plantagen fürchten um ihre Jungpflanzen. Die anhaltende Dürre macht besonders neu gepflanzten Bäumen in Ostdeutschland zu schaffen: "Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind", sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE). Millionen Jungbäume dürften betroffen sein.

Der Weihnachtsbaum für dieses Jahr ist allerdings wahrscheinlich noch gesichert. Denn Nordmanntannen wachsen etwa zehn Jahre, bevor sie als Weihnachtsbaum gefällt werden. Wegen ihrer tiefgehenden Wurzeln seien die Bäume noch gut versorgt. Wenn es bald regne, werde der Weihnachtsbaum-Preis in diesem Jahr stabil sein. Genaueres könne man erst im September sagen. Aber ältere Bäume leiden laut Rometsch auch unter der Hitze: "Es kann zu sogenanntem Sonnenbrand, also etwa Verfärbungen an der Nadel kommen", sagte Rometsch.