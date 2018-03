Das Licht ausmachen und damit ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen: Städte in Sachsen-Anhalt beteiligen sich an einer weltweiten Klimaschutz-Aktion. Insgesamt acht Kommunen werden am Samstag, den 24. März, für 60 Minuten an ausgewählten städtischen Gebäuden die Beleuchtung abschalten. Damit nehmen sachsen-anhaltische Städte an der sogenannten "Earth Hour" teil, die von der Umweltschutzorganisation WWF ins Leben gerufen wurde.