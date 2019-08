Eichenprozessionsspinner Gefährliche Raupe breitet sich weiter aus

Börde: 23.000 Nester abgesaugt

Für die Bekämpfung der Schmetterlingsraupen hat allein der Landkreis Börde in diesem Jahr zwei Millionen Euro ausgegeben. Dabei wurden mehr als 23.000 Nester abgesaugt. Eine chemische Bekämpfung aus der Luft war in der Börde nicht möglich, weil die betroffenen Bäume zu nah an Wohngebieten oder Gewässern stehen. Um Chemie einzusetzen, müsste der Abstand mehr als 25 Meter betragen.

Großflächig und braun: So sehen die mit Nestern befallenen Stellen am Baum aus. Bildrechte: MDR/Lea Jürgens Kreissprecher Uwe Baumgart sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Lage habe sich im Vergleich zu 2018 verschärft. Hotspots seien die Verbandsgemeinden Oebisfelde-Weferlingen und Flechtingen. Die Bekämpfer rückten täglich aus. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen, Hans-Werner Kraul, berichtet von Bäumen mit bis zu 100 Nestern. Der Eichenprozessionsspinner habe aber bisher gut bekämpft werden können. Die Schädlingsbekämpfer kämen jedoch nicht so schnell voran, wie gedacht, so Detlev Meyer, Ordnungsamtsleiter von Oebisfelde-Weferlingen. Innerhalb von acht Wochen habe man nur 400 Bäume absaugen können, weil die Anzahl der Nester so hoch sei.

Kombinierte Behandlung im Norden

In der Einheitsgemeinde Gardelegen wurden in diesem Jahr mehr als 7.400 Bäume chemisch behandelt. 2018 waren es noch rund 1.600. Florian Kauer vom Ordnungsamt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Behandlung habe besser gewirkt als im Vorjahr.



Ein ähnliches Fazit kommt aus der Verbandsgemeinde Seehausen. Dort ist in diesem Jahr ein neues Problem aufgetreten: Feuerwehrleute klagten nach Einsätzen gegen den Eichenprozessionsspinner über allergische Reaktionen. Die Einsatzkleidung musste speziell gereinigt werden.

Die Entfernung durch Absaugen ist weitaus aufwendiger. Bildrechte: MDR/Lea Jürgens Gordon Straathausen von der Einheitsgemeinde Stadt Klötze verwies auf Schwierigkeiten, den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz der Chemikalien zu finden. Er sagte, der Erfolg halte sich in Grenzen. Auch könne im Naturschutzgebiet des Drömmlings nur mechanisch durch Absaugen behandelt werden, was aufwendiger sei. Die Bekämpfung sei insgesamt nicht so erfolgreich gewesen wie erhofft.



Der Landkreis Stendal hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 500.000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ausgegeben. Die Schädlingsbekämpfung sei im Juni abgeschlossen worden. Im Großen und Ganzen sei man damit erfolgreich gewesen.

Stärkerer Befall in Magdeburg

In der Stadt Magdeburg führen Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe derzeit Sonderkontrollen durch. Stadtsprecher Michael Reif sagte, trotz Prophylaxe im Mai gehe man von einem stärkeren Befall aus.

Auch der Osten des Landes hat mit dem Schädling stark zu kämpfen. Rings um Dessau-Roßlau gibt es einen nahezu flächendeckenden Befall, beinahe jeder Baum an touristischen Rad- und Wanderwegen ist betroffen. In der Stadt selbst sind nach Angaben der Forstbetriebe bisher rund 500 Bäume behandelt worden.

Den größten Befall gibt es den Angaben zufolge am Bergwitzsee und im Volkspark Piesteritz im Landkreis Wittenberg. Laut Philipp Nahrstedt vom Forstamt wächst das betroffene Gebiet, die Konzentration der Nester ist aber nicht kritisch. Hier gebe es eine Ausnahmegenemigung fürs flächendeckende Besprühen der Wälder.

Im Kreis Anhalt-Bitterfeld sei die Dübener Heide besonders vom Eichenprozessionsspinner betroffen. Der Befall ist nach Angaben des Landkreises ähnlich wie im Vorjahr geblieben.

Im Harz tritt der Eichenprozessionsspinner nicht auf. Vom Forstbetrieb hieß es, im Oberharz seien nur zwei Prozent der Bäume Eichen. Auch im Nationalpark Harz gibt es keinen Befall. Aus dem Jerichower Land hieß es, der Eichenprozessionsspinner sei zwar vorhanden, würde sich derzeit aber kaum vermehren.