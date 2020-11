Warum ist der Blick in die Zukunft so wichtig? "Bevölkerungsprognosen [...] geben politisch und ökonomisch agierenden Akteuren die Möglichkeit, weitsichtige und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen." So steht es in den Vorbemerkungen der "6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung" für Sachsen-Anhalt. Etwas verklausuliert ist damit der Grund genannt, warum regelmäßig die Frage geklärt werden sollte, wie die Zukunft für die Menschen aussehen könnte.