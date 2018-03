Eisbrecher unterwegs Mit 400 PS durch das Eis

Eines der Spezialschiffe ist der "Seewolf". Er hat am Freitagmorgen ein Schiff in der Nähe des Wasserstraßenkreuzes befreit – dort, wo der Mittellandkanal über die Elbe fließt. Aus Richtung Haldensleben schob sich der "Seewolf" mit 400 Pferdestärken in Richtung Magdeburg durch das Eis. Durch kräftige Schaukelbewegungen versetzte der "Seewolf" die Eisschicht am feststeckenden Binnenschiff in Bewegung. Mit Erfolg: Das Eis zerbrach krachend in hunderte kleinere Schollen, das Binnenschiff kann damit weiterziehen.