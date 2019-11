Pünktlich um 11:11 Uhr am 11. 11. sind Sachsen-Anhalts Narren in die Karnevalssaison gestartet. Dafür übernahmen sie am Montag an vielen Orten im Land die Schlüssel der Rathäuser – und damit die Macht, zumindest bis Aschermittwoch am 26. Februar.