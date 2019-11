Der Windanlagenbauer Enercon hält weitherhin am angekündigten Abbau von bis zu 3.000 Stellen fest. Das ist das Ergebnis des Krisentreffens in Hannover, an dem auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann teilgenommen hat. Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig sagte: "Letztendlich müssen wir jetzt für uns ganz klar festhalten, dass an dem Schritt, den wir am Freitag angekündigt haben, kein Weg vorbeigeht."