Gleich mal vorweg: Das hat richtig Spaß gemacht. Ein völlig neues Konzept, ohne Vorlage etwas konzipieren und dann umsetzen – das kommt in unserem Fernsehproduktionsalltag nicht allzu oft vor.



Das Vorhaben, wir drehen als MDR SACHSEN-ANHALT-Team in Niedersachsen und der NDR in unserem Bundesland, war eine spannende Idee. In der Umsetzung allerdings wurde es dann kompliziert. Ganz am Anfang stand die Recherche. Protagonisten finden zu den Themen Wirtschaft und Tourismus.



Schwierig war es vor allem für die Folge "Neue Heimat". Hier wollten wir jemanden vorstellen, der nach der Wende "rübergemacht" ist, aus Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen und dort sein berufliches und privates Glück gemacht hat. Es gibt zwar viele Fälle, in denen es die Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt verschlagen hat, andersherum war es jedoch nicht so einfach, jemanden zu finden. Dutzende Mails, auch an Handwerkskammern und Verbände in Niedersachsen, haben nicht geholfen. Zum Schluss war es eine Kollegin, die uns für diese Folge einen Protagonisten vermitteln konnte.