Die zwei Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus in Sachsen-Anhalt haben sich nicht bestätigt. Das teilte das Sozialministerium Mittwochabend in Magdeburg mit.

Zu weiteren Einzelheiten könne das Landesamt für Verbraucherschutz erst am Donnerstag antworten, hieß es weiter. Bei den beiden Verdachtsfällen hatte es sich dem Ministerium zufolge um einen Mann aus Dessau-Roßlau sowie einen Mann im Burgenlandkreis gehandelt. Die Männer wurden auf Isolierstationen in Krankenhäusern in Naumburg und Dessau-Roßlau betreut.