Bundesweite MDR-Umfrage Der Klaps auf den Po wird in Deutschland durchaus als verbreitete Erziehungsmethode angesehen

Auffällig bei den Ergebnissen der Umfrage ist, dass in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen deutlich mehr Personen die Maßnahmen als verbreitete Erziehungsmethoden sehen als im bundesweiten Vergleich.



In Sachsen-Anhalt sagen beispielsweise 20 Prozent, sie stimmen der Aussage eindeutig zu, dass ein Klaps auf den Po eine verbreitete Erziehungsmethode ist. Im bundesweiten Ergebnis stimmen dieser Aussage aber nur 13 Prozent eindeutig zu. Auch Sachsen (19,6 Prozent) und Thüringen (18,2 Prozent) liegen deutlich über dem bundesweiten Schnitt. Damit sind die drei mitteldeutschen Bundesländer auch gleichzeitig die Spitzenreiter bei dieser Antwort. Währenddessen liegt hierbei in Schleswig-Holstein der deutschlandweite Tiefstwert bei 10,3 Prozent.



Auch bei der Aussage "Stimme eher zu" liegen die mitteldeutschen Bundesländer über dem bundesweiten Schnitt: In Deutschland sagen 20 Prozent "Stimme eher zu". In Sachsen-Anhalt sind es 28,8 Prozent, in Sachsen sogar 30,1 Prozent und in Thüringen 29,9 Prozent.