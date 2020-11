Überprüfung von radioaktivem Gasaufkommen 15 Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben erhöhte Radon-Werte

Eine Allgemeinverfügung verpflichtet Unternehmen in den betroffenen Gebieten ab Januar innerhalb von 18 Monaten zu Radon-Messungen am Arbeitsplatz. Laut Bernd Köhler vom Ministerium für Umweltschutz und Landwirtschaft sind Privatpersonen von der neuen Verfügung nicht betroffen.

Wie Köhler MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, werden für die Auswertung sogenannte Radon-Sammler in Kellern und Erdgeschossen der Betriebe ausgelegt und nach einem Jahr ausgewertet. Die Auswertung erfolge dann durch zertifizierte Büros. Anschließend müssten die Messergebnisse in den Betrieben und dem zuständigen Landesamt für Verbraucherschutz mitgeteilt werden. Bei stark erhöhter Radon-Belastung in geschlossenen Räumen müssten bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Konzentration wieder zu senken. Dafür könnten beispielsweise Radon-Schutzfolien in Keller eingezogen werden, so Köhler.