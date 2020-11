Sondersitzung Streit um Rundfunkbeitrag: Wird Abstimmung verschoben?

Hauptinhalt

Zerbricht die Koalition in Sachsen-Anhalt am Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Ministerpräsident Haseloff hat für Dienstag den Koalitionsausschuss einberufen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will er die Abstimmung im Landtag verschieben lassen.