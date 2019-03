Es ist ein ganz normaler Morgen in Poserna im Burgenlandkreis. Vor einer Gaststätte hält ein Bus. 22 Senioren steigen aus und werden in das Gebäude geführt. Gleich wird die Verkaufsveranstaltung starten. Ein wortgewandter Verkäufer legt schon los. Was dieser nicht weiß: Er befindet sich im Zuständigkeitsbereich von Kriminalhauptkommissar Guido Friedrich, Spezialist für Kaffeefahrten. Und der Kommissar hat zwei verdeckte Ermittler unter den Teilnehmern eingeschleust. Schon als sich vor fünf Jahren die Anzeigen gegen Betrüger häuften, hat Kommissar Friedrich mit dieser Methode gearbeitet.

Arbeit mit Lockvögeln

Bildrechte: MDR/Mia Media/Lars Langer Wir haben lebensältere Kolleginnen oder Kollegen genommen und gesagt: 'Wir fahren mit und schauen uns das einfach mal an' … Natürlich waren dann diese Kolleginnen und Kollegen auch gebrieft. Die wussten, worauf sie hören mussten. Und so wussten wir dann genau, was drin passiert und wussten auch, welche Straftaten begangen werden. Kriminalhauptkommissar Guido Friedrich

Strafbar ist zum Beispiel, wenn der Verkäufer behauptet, ein Produkt könne Krankheiten heilen oder vorbeugen. Friedrich dazu: "Die krankheitsbezogene Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln ist verboten. Steht unter Strafe."

Von der "Betrugsmasche Kaffeefahrt" profitieren auch Busunternehmen und Wirte. In der Gaststätte in Poserna erzählt der Verkäufer mittlerweile den Rentnern, dass es gleich eine kleine Überraschung und am Ende noch Geschenke gibt. Waren es früher vor allem die berühmten Heizdecken, locken die Kaffeefahrten heute auch schon mal mit Tablets. Aber, vor allem sollen die Leute kaufen – die teuren Wundermittel gegen Krankheiten zum Beispiel. Dabei gehen die Verkäufer ziemlich aggressiv vor. Und, sie nutzen Gesetzeslücken und rechtliche Grauzonen, um Widerrufe zu erschweren und ihre Identität zu verschleiern.

Täter meiden Sachsen-Anhalt

Da greift dann die "Lockvogelmethode" von Kriminalhauptkommissar Friedrich. Seine Taktik geht auf. Viele Täter konnten gefasst werden. Friedrich und seine Kollegen haben schon einige Abzocker auffliegen lassen und dafür gesorgt, dass die Täter vor Gericht kommen. Mittlerweile machen zumindest die Einladungen zur Kaffeefahrt um Sachsen-Anhalt häufig einen Bogen.

Wir haben gemerkt: Moment mal, die Anzeigen kommen nicht mehr. Dann haben wir die alten Leute, die wir so festgestellt haben, angerufen. Die haben uns gesagt: Mensch, wir haben schon lange keine Einladung mehr bekommen. Das ist so für uns das Indiz, dass wir sagen: Die Täter meiden mittlerweile Sachsen-Anhalt. Kriminalhauptkommissar Guido Friedrich