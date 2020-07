Probleme auch wegen vieler Feldmäuse Besser, aber nicht gut: Erträge bei der Ernte geringer als erhofft

Die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt muss in diesem Jahr einige Einbußen hinnehmen. Laut Bauernverband ist die Lage zwar besser als in den vergangenen beiden Dürre-Jahren – aber immer noch nicht gut. Probleme bereiten in einigen Regionen des Landes auch Feldmäuse.