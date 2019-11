Erster IT-Trendkongress Tindern bis der IT-ler kommt

Getindert wird in einem kleinen Teil des Backsteingemäuers. Hinter einem schwarzen Vorhang. "IT-Tinder" haben die Veranstalter ihre Idee genannt, mit der sie IT-Unternehmen mit "klassischen" Unternehmen zusammenbringen wollen. An zehn weißen Stehtischen sollen sich die Unternehmer gegenseitig vorstellen, Fragen stellen und vernetzen.

Thekla Faber zum Beispiel arbeitet bei der Lewida GmbH aus Magdeburg – einem Pflegedienst mit mehreren Standorten im Land und 400 Mitarbeitern. Sie steht an einem der Tinder-Tische in der Festung Mark. Und sie hat eigentlich eine klare Idee von dem, was sie sich von ihrem IT-Liebling wünscht: "Es soll so etwas werden wie ein Intranet auf allen Geräten unserer Mitarbeiter. Am besten allumfassend: mit Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Kommentar- und Chatfunktion, Dokumentation oder einem Wiki-Nachschlage-Teil. Und am liebsten auch mit einem Lern-Modul."