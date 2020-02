Ob hungern oder riesige Mengen auf einmal essen: Tausende Menschen in Deutschland leiden an einer Essstörung. Um die 8.000 Menschen werden laut Statistischem Bundesamt jedes Jahr durchschnittlich in Krankenhäusern mit einer Essstörung diagnostiziert. Rund fünfzig sterben an ihrer Erkrankung. In Sachsen-Anhalt gibt es für Betroffene verschiedene Anlaufstellen.