Antikorruptionsbehörde OLAF EU kristisiert Verwendung von 92 Millionen Fördergeldern

Laut OLAF hätten die Fördergelder aber nicht fließen dürfen, da die Unternehmen die EU-Förderbedingungen nicht erfüllt hätten. So sollen darunter unter anderem Briefkastenfirmen gewesen sein, die keinen echten Firmenstandort in Sachsen-Anhalt hatten. Zudem soll Geld an Firmen geflossen sein, die bereits in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben oder die den nötigen Status eines Klein- oder Mittelständischen Unternehmens nicht erfüllt haben. Im schlimmsten Fall könnte die europäische Prüfbehörde die Summe nun zurückfordern.