Schädlingsbefall Fast 9.000 Bäume wegen Laubholzbockkäfer gefällt

Hauptinhalt

Der Asiatische Laubholzbockkäfer richtet an Laubhölzern massive Schäden an. Der einzige Weg den Schädling zu bekämpfen: Die Fällung. Inzwischen sind in Sachsen-Anhalt fast 9.000 Bäume gefällt worden.