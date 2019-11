Folgen der Großbaustelle Köthen Zugangebot zwischen Halle und Magdeburg wird weiter ausgedünnt

Laut Bahn müssen Reisende im Nahverkehr zwischen Halle und Magdeburg für die weitere Dauer der Großbaustelle Köthen in Bitterfeld umsteigen. Hier soll es alle zwei Stunden eine neue Direkt-Linie Halle-Bitterfeld geben, die einen Umstieg am selben Bahnsteig ermöglichen soll. Für mobilitätseingeschränkte Menschen sowie Reisende mit Gepäck, Fahrrad und Kinderwagen wird die Reise dennoch umständlicher. Bislang dürfen Reisende zwischen Halle und Magdeburg auch mit Nahverkehrs-Tickets den eigentlich zuschlagspflichtigen Intercity benutzen. Ob diese Kulanz-Regelung bis Ende März 2020 fortgeführt werden kann, wird laut Bahn derzeit noch geprüft. Außerdem werde nach Möglichkeiten gesucht, doch noch über den Fahrplan hinaus gehende Direktverbindungen zwischen Magdeburg und Halle anbieten zu können, hieß es. Der ursprüngliche Plan der Bahn , den bisherigen Baustellenfahrplan mit allen Details über Mitte Dezember hinaus zu verlängern, wurde somit verworfen.

Die Bauarbeiten am Bahnknoten Köthen dauern seit Mai 2019, seit Juni gibt es umfangreiche Sperrungen. Bis zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember sollten diese eigentlich beseitigt sein. Wegen Problemen mit dem Baugrund – die Bahn sprach von Schwierigkeiten bei der Tiefenentwässerung – kann dieser Zeitplan nicht eingehalten werden. Da ein Teil der Arbeiten witterungsabhängig ist, bleibt auch der neue Zeitplan bis Ende März riskant. – Ohnehin werden auch danach die Bauarbeiten in Köthen weitergehen. Da Teile der maroden Bahnanlagen noch aus der Kaiserzeit stammen, bleibt nahezu nichts beim Alten. Neben der Stellwerkstechnik sollen laut Bahn in den nächsten Jahren noch Bahnsteige und Brücken im Bahnhof Köthen erneuert werden.