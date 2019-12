Fahrplanumstellung Neue Ziele, neue Preise – aber alte Probleme

Der Fahrplanwechsel am Sonntag sollte eigentlich Entspannung in den Zugverkehr Sachsen-Anhalts bringen. Wegen Verzögerungen auf der Großbaustelle Köthen bleiben aber Zugumleitungen und –ausfälle an der Tagesordnung. Darüber hinaus gibt es viele kleine Änderungen im Regionalverkehr sowie neue Ziele im Fernverkehr. Auf Preiserhöhungen will die Bahn zwar verzichten. Regionale Angebote werden dennoch teilweise teurer.