In Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2020 insgesamt 10.352 Fälle von Fahrraddiebstahl bei der Polizei registriert. Die meisten Fahrraddiebstähle wurden in Halle und Magdeburg gemeldet, in fast jedem dritten Ort wurde hingegen kein einziger Fall zur Anzeige gebracht. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage von Sebastian Striegel (Grüne) im Landtag hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt.



Wie die Situation in Ihrem Wohnort ist, können Sie ganz einfach mithilfe der folgenden Karte herausfinden. Geben Sie dazu einfach oben links in der Suchmaske den Ortsnamen ein oder klicken Sie direkt auf die Karte: