Angesichts wachsender Altersarmut ist am Montagabend bei FAKT IST! im MDR-Fernsehen über das Entgegensteuern diskutiert worden. Zu Gast war auch Regina Richter, Friseurin im Ruhestand. Ihr bleiben nach eigenen Angaben 626,80 Euro monatlich zum Leben übrig.

Regina Richter hat als Friseurin gearbeitet. Heute bekommt sie eine niedrige Rente. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mehr als fünf Jahrzehnte habe sie dafür gearbeitet, sagte Richter. Ihre Rente sei vor diesem Hintergrund "beschämend". Obwohl sie in Vollzeit gearbeitet habe, habe sie keinen vollen Rentenpunkt bekommen. "Rücklagen fürs Alter zu bilden, war kaum möglich", sagte sie. Auf Meinungen der Runde, junge Menschen müssten frühzeitig in die Altersvorsorge investieren, entgegnete sie, ein Friseur im ersten Lehrjahr verdiene 165 Euro im Monat. "Was soll derjenige denn bei der Altersvorsorge zurücklegen", fragte Richter.

Die Überschuldungsquote in Sachsen-Anhalt war 2017 laut Schuldneratlas die höchste in Mitteldeutschland. Bundesweit war der Wert nur in Bremen höher (13,97 Prozent). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Steppuhn sagte, der Altersarmut müsse rentenpolitisch entgegengewirkt werden. Es könne nicht sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland die Altersarmut steige. Steppuhn, der zugleich Vorsitzender der Tafeln in Sachsen-Anhalt ist, sagte, dort sei der Zuwachs von Altersarmut deutlich spürbar. Es seien immer mehr alte Menschen unter den Tafelkunden.

Landtagsabgeordneter Andreas Steppuhn, SPD, ist Vorsitzender der Tafeln in Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa Mit Mindestlohn und eigener Altersvorsorge lasse es sich bei zu niedrigem Lohn nicht vermeiden, im Alter zu wenig Geld zu haben. Man müsse deshalb diskutieren, was anders gemacht werden könne. Angesprochen auf Entscheidungen seiner Partei in der Vergangenheit sagte Steppuhn, die SPD habe Fehler gemacht. Es müsse dennoch nach vorn geblickt werden. "Die Solidarrente etwa ist am Widerstand der CDU gescheitert", kritisierte er.

Tino Sorge sitzt für die CDU im Bundestag und ist Mitglied des Gesundheitsausschusses. Bildrechte: Tino Sorge Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Tino Sorge sprach sich dafür aus, die Lebensleistung von Rentern insgesamt stärker zu würdigen. Der CDU-Politiker sagte, es brauche mehr Firmenzentralen im Osten. Viele Unternehmen würden nicht in der betrieblichen Altersvorsorge nicht das anbieten, was nötig sein. Sorge erklärte, es sei sinnvoll, dass das Rentensystem auf drei Säulen stehe – der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge. Er könne sich vorstellen, Arbeitgeber für betriebliche Altersvorsorge steuerlich zu priviligieren. Es mache aber keinen Sinn, jetzt Zahlen festzulegen. 2030 könne die Lage schon ganz anders sein. "Gute Arbeitsplätze bedeuten gute Rente", erklärte Sorge.

"Politik würdigt Lebensleistungen von Rentnern nicht"

Klaus-Dieter Weißenborn ist aktiv im Seniorenrat der Stadt Halle. Bildrechte: Klaus-Dieter Weißenborn Klaus-Dieter Weißenborn vom Seniorenrat der Stadt Halle prognostizierte, dass das Problem Altersarmut weiter wachsen wird. Die Erwerbsbiographien würden sich weiter verschlechtern. Weißenborn sagte, es brauche deshalb endlich eine Rentenreform. Jüngere dürften dabei nicht benachteiligt werden – so, wie es derzeit sei. Dass die Politiker in der Runde sich dafür stark machen wollen, die Lebensleistung von Rentnern anzuerkennen, machte Weißenborn skeptisch. "Das, was die Politik aktuell macht, ist das genaue Gegenteil", kritisierte er. Seiner Meinung nach könnte Deutschland bei dem Problem schon viel weiter sein. Ein nötiger Schritt: Für gleiche Arbeit müssten bundesweit endlich gleiche Löhne gezahlt werden.

Die Ungerechtigkeiten vor allem im Osten müssen endlich angepackt werden. Klaus-Dieter Weißenborn, Seniorenrat Halle

FDP-Bundestagsabgeordneter Marcus Faber aus Stendal betonte, auch Unternehmen könnten ihren Beitrag zur Vorsorge leisten. Er habe im Wahlkampf ständig gehört, dass Firmen keine Mitarbeiter fänden. "Vielleicht sollten die Unternehmen Dinge anbieten, die sie bislang nicht angeboten haben", schlug Faber vor. Das könnten Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge sein.

FDP-Bundestagsabgeordneter Marcus Faber Bildrechte: Marcus Faber Faber sagte weiter, für die Zukunft brauche es die Botschaft, dass die gesetzliche Rente auf Dauer nicht ausreichen werde. Sie sei zwar eine wichtige Stütze, aber wohl nicht genug. "Wir brauchen betriebliche und private Vorsorge und müssen die Rahmenbedingen setzen", forderte Faber. Junge Menschen müssten motiviert werden, in ihre Altersvorsorge zu investieren.

