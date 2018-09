FAKT IST! aus Magdeburg "Wir dürfen nicht erwarten, dass Demokratie das Paradies schaffen kann"

Chemnitz. Köthen. Bundesweite Aufmerksamkeit. Medial – und politisch. Steckt die Demokratie in der Krise? Und tut sie das vielleicht besonders im Osten Deutschlands? Das war die große Frage, über die am Montagabend bei FAKT IST! aus Magdeburg diskutiert worden ist.

Hanka Kliese , SPD-Landtagsabgeordnete aus Chemnitz – "Nicht unsere Demokratie ist in einer Krise, sondern unsere Debattenkultur."

Den Bürgern darf keine Meinung von oben verordnet werden. Das sagte Innenminister Holger Stahlknecht und spielte auf den Beginn der Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 an. "Sie können den Menschen die Willkommenskultur von 2015 nicht verordnen", sagte er. "Die Bürger hier sind wesentlich stärker sensibilisiert, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas von oben verordnet wird." Auch die Medien hätten 2015 nicht differenziert genug berichtet. "Viele haben das damals empfunden, als würden sie mundtot gemacht." Und: "Wenn in Dresden 20.000 demonstrieren, muss ich nicht deren Meinung sein. Dann kann ich aber nicht auf den Brühlschen Terrassen sitzen, Rotwein trinken für 20 Euro und sagen, 'unten demonstriert der Mob'".

Es dauert, bis Vertrauen in den Staat wieder aufgebaut ist. So machte es in der Sendung die sächsische SPD-Landtagsabgeordnete Hanka Kliese deutlich. Wenn wie in Sachsen Lehrer und Polizisten fehlen, könne man zwar politisch umsteuern – bis sich aber etwas tue, dauere es. Für Kliese ist klar: Es braucht einen Wandel. "Wir können nicht aus Streben nach Harmonie so weitermachen, dann wird es schwierig." Der aktuelle Zustand der Demokratie in Deutschland sei eine Herausforderung, keine Krise. "Wir müssen das ins Positive drehen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Probleme benennen." Steckt die Demokratie in der Krise? (Symbolbild) Bildrechte: imago/Ralph Peters

Wer besorgt ist, den muss man erst nehmen. Davon ist Hans-Gerd Jaschke überzeugt. Der Extremismusforscher meint: "Demokratie ist die am wenigsten schlechteste Regierungsform." Und deswegen, so Jaschke, ist sie zugleich die beste Regierungsform. "Demokratie hat Defizite." In ihr dauere es zwar lange, bis sich irgendetwas bewege. Der Vorteil von Demokratie aber sei, dass man Probleme ansprechen könne. "Wir dürfen von Demokratie nie erwarten, dass sie das Paradies schaffen kann."

Wir haben verlernt, miteinander zu diskutieren. Das sagt Jürgen Mannke, Gymnasialdirektor und Autor aus Weißenfels. "Der Umgang von Menschen mit Kritik ist ein Schmierstoff der Demokratie", so Mannke am Montagabend. Er sei 1989 auf die Straße gegangen, weil er auf Meinungspluralität hoffte. "Ich konnte nicht mehr ertragen, dass mir jemand vorschreibt, welche Bücher ich zu lesen habe." Diese Pluralität wolle er sich von niemandem mehr nehmen lassen. Mannke hat beobachtet, dass Demokratie unter Polarisierung leide. "Viele ziehen sich auf fundamentalistische Positionen zurück. Sie gehen nicht mehr aufeinander zu."

Bildrechte: dpa Die Menschen brauchen keinen Nachhilfeunterricht in Demokratie. Es waren die Menschen hier, die 1989 auf die Straße gegangen sind und die Demokratie hierher geholt haben. Holger Stahlknecht, Innenminister von Sachsen-Anhalt

Es spielt durchaus eine Rolle, ob Menschen im Osten oder Westen Deutschlands sozialisiert worden sind. Darin war sich die Runde am Montag einig – wenngleich SPD-Politikerin Hanka Kliese deutlich machte, dass Menschen auch in den alten Bundesländern vom Strukturwandel betroffen waren und sind. So oder so haben die Erfahrungen in der DDR sowie die friedliche Revolution von 1989 dazu beigetragen, wie Menschen Demokratie empfinden. Und: Die SED-Diktatur hat viele Ostdeutsche gelehrt, sensibel zu sein – vor allem dann, wenn das Gefühl entsteht, etwas solle von oben herab verordnet oder gar diktiert werden. Auch darüber herrschte Konsens in der Runde.