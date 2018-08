FAKT IST! aus Magdeburg "Geburtshilfe muss zur Grundversorgung gehören"

In Sachsen-Anhalt fehlen Hebammen – und das, obwohl laut Deutscher Krankenhausgesellschaft bundesweit so viele Hebammen wie noch nie ausgebildet werden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Petra Chluppka ist Hebamme und Vorsitzende des Berufsverbandes in Sachsen-Anhalt. Wie auch Franziska Kliemt sprach sich Chluppka gegen eine Zentralisierung von Krankenhäusern aus. "Eine kleine Klinik hat Charme, sie bietet Intimsphäre." Bei werdenden Müttern trage das zu einem Gefühl von Sicherheit bei. Chluppka betonte: "Wir brauchen einen staatlichen Fonds, um kleine Kliniken erhalten zu können."



Auch für Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ist klar: Es braucht bessere Bedingungen, um Hebammen wieder in die Krankenhäuser zu holen. Ihr Vorschlag: Die Geburtshilfe sollte per Gesetz zur Grundversorgung zählen. Grimm-Benne betonte, in Sachsen-Anhalt habe man sich angesichts der Probleme schon früh für einen Runden Tisch stark gemacht. Ein Vorschlag des Landes: Hebammen sollen in Zukunft Kreißsäle leiten dürfen. Was MDR SACHSEN-ANHALT bereits im Vorfeld der Sendung berichtet hatte, untermauerte die Sozialministerin am Montagabend: "Wir wollen den Hebammen mehr Verantwortung geben." Die Ministerin sieht aber auch Eltern in der Pflicht: In kleinen Krankenhäusern seien Geburtenstationen auch deshalb geschlossen worden, weil werdende Mütter die längere Anreise in größere Häuser bevorzugt hätten.