FAKT IST! aus Magdeburg "Wir brauchen mehr Aufklärung über Organspenden"

In der MDR-Sendung FAKT IST! ist am Montagabend über das Für und Wider von Organspenden diskutiert worden. Hintergrund ist, dass die Zahl der Transplantationen im vergangenen Jahr bundesweit auf einen historischen Tiefstand gesunken ist.

Prof. Dr. Raimund Firsching, Neurochirurg Bildrechte: Raimund Firsching Der Mediziner Raimund Firsching erklärte, die Zustimmungsquote zur Organspende sei bereits Ende der 1980er "dramatisch zurückgegangen". Firsching arbeitet als Neurochirurg am Universitätsklinikum Magdeburg. Der Mediziner berichtete, dass die Bemühungen für mehr Organspenden in Deutschland bislang daneben gelaufen seien. Viele Menschen führten ihre Organspendeausweise nicht mit sich, sagte er.

Firschings Einschätzung zufolge hängt die gesunkene Spendenbereitschaft auch mit der medialen Berichterstattung zusammen. So werde selten sachlich über Organspenden berichtet, Skandale würden in den Vordergrund gerückt. Firsching warb für eine Einführung der sogenannten Widerspruchslösung. Diese regelt, dass eine Zustimmung zu einer Entscheidung gegeben ist, wenn Betroffene ihr nicht explizit widersprechen. In anderen Ländern wird bereits auf diese Weise verfahren.

Hinterbliebene müssen die Chance haben, Nein zur Organspende zu sagen. Prof. Dr. Hans Lippert, Transplantationsmediziner

Bundesweit ist die Zahl der Organspenden 2017 auf ein Rekordtief gefallen. Bildrechte: Lars Weise/MDR SACHSEN-ANHALT Der Transplantationsmediziner Hans Lippert sagte, in der Vergangenheit sei sich zu wenig um Hinterbliebene von Verstorbenen gekümmert worden. "Man muss in den Dialog treten, Betroffene müssen in jede Richtung informiert werden." Lippert arbeitet außerdem als Kontrolleur für Eurotransplant.



Ärzte müssten akzeptieren, wenn sie nur einzelne Organe von Verstorbenen entnehmen dürften. Es sei vor dem Hintergrund gut, dass das Transplantationsgesetz verändert worden sei: Nun werde sich mehr um Hinterbliebene von Verstorbenen gekümmert. Lippert warb dafür, dass Menschen sich zu Lebzeiten mit Organspenden auseinandersetzen, etwa durch Patientenverfügungen.

Prof. Hans Lippert, Transplantationsmediziner Bildrechte: Hans Lippert Für nicht ausreichend hält die getroffenen Maßnahmen die Organspende-Kritikerin Renate Greinert. Nachdem ihr Sohn im Alter von 15 Jahren verunglückte und später für hirntot erklärt wurde, wurden ihm Organe entnommen. Greinert setzt sich seitdem intensiv mit der Organspende auseinander, engagiert sich unter anderem in der Initiative Kritische Aufklärung über Organtransplantation. Greinert betonte, keine Organe spenden zu wollen. Ihr eigener Sohn sei in einem Zustand "zerteilt" worden, in dem er noch nicht gestorben sei. Greinert wies darauf hin, dass es Dutzende verschiedene Definitionen eines Hirntods gebe.

Entscheiden innerhalb weniger Stunden

Organspende-Kritikerin Renate Greinert Bildrechte: Renate Greinert Sie kritisierte, dass sie nach dem Tod ihres Sohnes innerhalb weniger Stunden über eine Organspende habe entscheiden müssen. Es sei unverantwortlich, dass Mediziner geschockte Hinterbliebene fragten, ob sie Organe von Verstorbenen entnehmen dürfen. Es gebe in dieser Angelegenheit zwar Fortschritte, weil Mediziner heute besser ausgebildet seien. Dennoch kämen derartige Fälle noch immer vor. Greinert forderte eine "umfassende Aufklärung" von Hinterbliebenen, unter anderem über die Abläufe einer Hirntoddiagnostik. Die bisherige Aufklärung sei einseitig. Auch wolle ein Spender erfahren, was auf ihn zukomme.

Man darf Menschen kein schlechtes Gewissen machen, wenn sie keine Organe spenden möchten. Marcel March, Empfänger einer Spenderniere

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) wies dagegen die in der Runde geäußerten Zweifel am Hirntod eines Menschen zurück. Aus seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung wisse er, dass ein Hirntod ein Hirntod sei. Trümper hatte 1998 nach dem plötzlichen Tod seiner damaligen Ehefrau über die Spende ihrer Organe entscheiden müssen – und entschied sich dafür. An seiner Einstellung habe sich in den vergangenen 20 Jahren nichts geändert, sagte der Oberbürgermeister.

Mit seiner Frau habe er zu Lebzeiten nicht über Organspende gesprochen. "Wir waren Anfang 40, ihr Tod kam aus dem Nichts. Wir hatten nicht damit gerechnet, so früh darüber entscheiden zu müssen", erklärte das Magdeburger Stadtoberhaupt.

Prof Dr. Jochen Vollmann, Medizin-Ethiker an der Uni Bochum Bildrechte: Jochen Vollmann Der Arzt und Medizin-Ethiker Jochen Vollmann von der Ruhr-Universität in Bochum machte klar, dass der Tod eines Menschen seiner Meinung nach keine ausschließlich medizinische Festlegung ist, sondern mit gesellschaftlichen Standpunkten zusammenhängt. Vollmann warb zugleich dafür, dass Menschen sich bereits zu Lebzeiten Gedanken darüber machen, ob sie ihre Organe nach dem Tod spenden möchten. "Das entlastet die Angehörigen", sagte er. Vollmann wies auch darauf hin, dass es in der Frage kein Richtung und Falsch gebe. Er sprach sich dafür aus, Hinterbliebenen stärker als bislang beratend zur Seite zu stehen – auch in kleinen Krankenhäusern.

"Zeit für die Widerspruchslösung"