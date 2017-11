FAKT IST! "Wir müssen uns durch Digitalisierung neu erfinden"

Wird der ländliche Raum der große Gewinner der Digitalisierung? Ja, glaubt man dem Bürgermeister von Tangerhütte, Andreas Brohm. In der MDR-Sendung "FAKT IST!" warb er dafür, die großen Chancen für Regionen wie die Altmark zu sehen.

Brohm sagte, schon jetzt sei es so, dass immer mehr Menschen nicht mehr jeden Tag ins Büro zur Arbeit müssten. Sie könnten von daheim arbeiten und bräuchten dafür nur einen guten Internetanschluss. Das Leben auf dem Land biete Ruhe und Entschleunigung und gute Internetanschlüsse. Für die Altmark stelle sich die Aufgabe, jedes Haus mit einem Glasfaserkabel zu erschließen, unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Bildrechte: MDR/Max Schörm

Die DGB-Landesbeauftragte Susanne Wiedemeyer meinte, auch in Zukunft werde der Großteil der Mitarbeiter in Firmen arbeiten. Sie sehe das Modell Homeoffice noch nicht für Sachsen-Anhalt. Nur bestimmte Berufe würden davon profitieren. In Sachsen-Anhalt fehle den Menschen auch schlicht das Geld für Computer oder für technische Dienstleistungen.