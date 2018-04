FAKT IST! aus Magdeburg "Wir brauchen verantwortungsvolle Eltern"

Wo leben Kinder, wenn die Eltern sich trennen? In Deutschland gibt es dazu bislang keine einheitliche Regelung – obwohl in Deutschland jährlich etwa 200.000 Kinder von der Trennung ihrer Eltern betroffen sind. Was also tun? Wenn es nach der FDP geht, sollen Kinder im Wechsel bei beiden Elternteilen leben. Das finden nicht alle gut, wurde am Montagabend in der MDR-Sendung FAKT IST! aus Magdeburg deutlich. Die Debatte in der Übersicht.