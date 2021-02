FAKT IST! aus Magdeburg "Bei der Lufthansa sieht man, wie schnell Geld überwiesen werden kann"

Der Corona-Lockdown hält weiter an, Staatshilfen für betroffene Unternehmen lassen oft auf sich warten. Warum ist das so und wie geht es weiter? Darüber wird in der FAKT IST!-Sendung vom 22. Februar aus Magdeburg diskutiert. Was dabei deutlich wird: Selbst wenn zwei Geschäfte aus einer Branche kommen, kann es ihnen unterschiedlich gehen. Zum Beispiel ist die Existenz von Betsy Peymann und ihrem Magdeburger Fashion Concept Store durch die Corona-Krise bedroht. Ihre Kunden wollen nicht online einkaufen, sondern die Sachen im Laden anprobieren und ihre Beratung. Das geht aktuell natürlich nicht. Anders ist das bei Sophie Otto-Lipp aus Leuna-Zöschen. Der Onlineshop "Baby Sweets", bei dem sie arbeitet, boomt.