Hamsterkäufe Ist die Lebensmittelversorgung während der Corona-Krise gesichert?

Wenn man Christian Böttcher fragt, ist die Antwort ganz klar: "Die Lieferketten funktionieren und wir haben genügend Vorräte." Böttcher ist Pressesprecher beim Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Die Unternehmen hätten auf die Corona-Krise reagiert, die Lebensmittelmenge in den Lagern aufgestockt und die Lieferfrequenzen erhöht, so dass manche Produkte häufiger als vorher geliefert würden.

Aber wenn die Lebensmittelversorgung gesichert ist, wieso gibt es so viele, die Hamsterkäufe machen? "Vorratshaltung ist eine Art von Restkontrolle in unsicherer Zeit", sagt Georg Felser, Konsumpsychologe an der Hochschule Harz. Normalerweise sei es so, dass Menschen das Gefühl hätten, Kontrolle über den Ablauf ihres Alltags zu haben. Das sei derzeit wegen der Corona-Krise nicht mehr so gegeben wie früher. Außerdem wisse man nicht, was als nächstes kommt. "Wir sind es nicht gewohnt, mit dieser Unsicherheit umzugehen", meint Felser.