1. FC Magdeburg Der Weg nach oben

Spätfrühling 2015, Rathausbalkon am Alten Markt: Der 1. FC Magdeburg feiert die Rückkehr in den bezahlten Profifußball. Spätfrühling 2018, dieselbe Stelle: Nach drei Jahren in der dritten Liga hat es der FCM erneut geschafft – wieder ein Aufstieg, diesmal wird der erstmalige Sprung in die zweite Bundesliga zelebriert. So wird es höchstwahrscheinlich kommen, wenn Blau-Weiß im Saisonendspurt die Nerven behält.

Fußball aus Magdeburg – das war in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Lange mussten die Anhänger des Europapokalsiegers von 1974 leiden. Sie begleiteten ihren Klub durch die Niederrungen des deutschen Amateurfußballs und erinnerten sich wehmütig an alten Glanz. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga wurden ihre Sehnsüchte gestillt – doch der Weg nach oben hatte damit erst begonnen.