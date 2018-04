Ein Brief an den FCM Du bist der Stolz von Magdeburg

Zu der Zeit, als ich geboren wurde, begann dein Absturz. Kurz nach der Wende war das. Es gab für mich keinen Grund, sich mit Dir zu beschäftigen. Keine Fans in der Familie und auch sonst keinen Bezug. Und Du, der Europapokalsieger von 1974 , der glanzvolle Club aus der DDR-Oberliga, wirktest wenig anziehend.

An solche Dialoge erinnere ich mich. So wurde in Magdeburg über dich gesprochen. Anfang bis Ende der 2000er Jahre war das. Ja, ich weiß, Du hattest Pokalsensationen geschafft, aber warst danach komplett abgerutscht. Du warst pleite und erfolglos – Deine treuen Anhänger ließen Dich trotzdem nie im Stich.