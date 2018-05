Der letzte Akt war denkwürdig. Das vorerst letzte Heimspiel des 1. FC Magdeburg in Liga drei stand noch einmal beispielhaft für die große Stärke des Zweitliga-Aufsteigers: seine Fans. Alle voran: Block U. Verantwortliche, Trainer und Mannschaft bedankten sich nach dem Heimspielabschluss gegen den Chemnitzer FC (3:1) bei den Anhängern für ihre bedingungslose Unterstützung. Denn ohne sie wäre der Weg nach oben in den vergangenen drei Jahren nicht möglich gewesen.

Alles sah so natürlich harmonisch aus. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Denn tatsächlich stellte die Rückkehr in den Profifußball und die damit verbundenen Veränderungen das Verhältnis zwischen aktiver Fanszene und Verein auf die Probe – die bestanden wurde. Ein wichtiger Grund: Die Fanszene ist durch Matthias Niedung im Aufsichtsrat vertreten. Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT spricht der 35-Jährige, der Block U als seine Heimat bezeichnet, über die Entwicklung der vergangenen drei Jahre und kommende Herausforderungen:

Mein erstes Spiel war irgendwann am Ende der DDR-Zeit mit meinem Vater. Nach der Wende habe ich den Club dann eher aus der Ferne und zugegeben auch mit einer gehörigen Skepsis verfolgt. Über Umwege habe ich dann um die Jahrtausendwende herum Leute kennengelernt, die ihr Leben nach dem Club ausgerichtet haben. Die Freunde und Erinnerungen in und mit der Fanszene sind gewachsen und geblieben. Jahr für Jahr habe ich mich mehr in die Fanszene eingebracht und bin ein stolzer Teil eines damals noch überschaubaren Haufens geworden. Und je mehr ich Teil des Ganzen wurde, umso schöner waren die Erlebnisse und Freundschaften. Das genieße ich auch heute noch so oft ich kann. Block U und meine Mitstreiter sind meiner Fußballseele Heimat.