Anfang Juli 2017, Wesendorf: In dem niedersächsischen Ort bereitet sich der 1. FC Magdeburg auf seine dritte Drittligasaison vor. Nach zwei vierten Plätzen wird intern der Aufstieg als Ziel kommuniziert. Nach außen geben sich die Verantwortlichen zurückhaltend. Mittagsruhe zwischen zwei Trainingseinheiten. Maik Franz sitzt in der Sonne und spricht über den Kader. All das, was er sagt, ergibt Sinn. Hinter jedem Zugang steht eine Idee. Das große Ganze wirkt vielversprechend. Auch seine Sätze führen dazu, dass MDR SACHSEN-ANHALT wenige Tage später titelt: "Das ist eine Aufstiegsmannschaft!" Mit welcher Begeisterung, zugleich aber mit welchem Realismus der 36-Jährige über das Aufgebot spricht, beeindruckt.

Mitte April 2018, MDCC-Arena: Abgesehen von der Rolle des Mittelfeldzugangs Andreas Ludwig haben sich die Prophezeiungen des Kaderplaners damals in Wesendorf allesamt erfüllt. Zwei Tage später bejubelt der FCM nach einem Heimsieg gegen Köln den Zweitliga-Aufstieg. Maik Franz schaut hinüber zur Nordtribüne. "Wenn du das immer so siehst, was hier in jedem Heimspiel abgeht, dann will ich mich manchmal schon kurz auf den Platz beamen", sagt er. "Vor dem Block U ein Tackling setzen oder in der 80. Minute das entscheidende Tor einköpfen und sich dann feiern lassen, das wäre unbezahlbar."