Dass Mario Kallnik zugestimmt hat, sich einen Tag lang begleiten zu lassen, ist etwas Besonderes. Der Geschäftsführer dient für Medien bei zahlreichen Themen zwar als erster Ansprechpartner. Bei seinen Statements zeigt Kallnik stets klare Kante, weiß die Folgen seiner Äußerungen einzuschätzen und setzt diese auch gezielt ein. Doch was hinter verschlossenen Bürotüren besprochen wird, bleibt dort. Es geht auch an diesem Tag um Verträge, um Finanzen, um Herausforderungen. Also muss im Vorfeld genau geklärt werden: Was darf mitgehört werden, was bleibt verborgen? Was darf die Kamera aufzeichnen, was nicht? Kallnik erlaubt einen spannenden Einblick in seinen Alltag.