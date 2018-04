Es ist ein stürmischer Tag im März, vor dem Bürogebäude weht eine meterhohe Fahne des 1. FC Magdeburg im Wind. Im Erdgeschoss werden die Belange des offiziellen FCM-Fanshops geregelt. Zwei Etagen weiter oben sitzt Marius Sowislo an seinem langen, weißen, modernen Schreibtisch. Der 35-Jährige ist nicht nur Fußballprofi, sondern auch Unternehmer. Sein 2014 gegründetes Sportlernetzwerk "SamForCity" verbindet Profisportler und über einhundert Wirtschaftspartner aus der Region.

"Viele Leute denken, dass Leistungssportler den Popo gepudert bekommen und leben wie Gott in Frankreich, aber das stimmt nicht", sagt Sowislo. "Manche müssen von heute auf morgen in eine andere Stadt ziehen, sind dann dort wildfremd und müssen sich um alle möglichen Sachen kümmern. Wir unterstützen unsere Mitglieder bei solchen Herausforderungen, damit sie sich schnell wohlfühlen und ihre Leistungen bringen."

Wir wollen die Leute, die ihr Herzblut an uns verloren haben, träumen lassen. Wir wollen ihnen das geben, was sie am Wochenende von uns erwarten: erfolgreichen Fußball. Dazu gehört in Magdeburg aber mehr: Die Stadt ist klein, jeder kennt jeden. Wir werden von den Menschen angesprochen, ob beim Einkaufen im Supermarkt oder wenn wir mit der Familie unterwegs sind. Diese Gespräche sind ehrlich. Da ist nichts gespielt. Das zeichnet den Umgang aus.

Sowislo will Identifikation schaffen. Das Netzwerk verbindet Boxer, Leichtathleten, Handballer und Fußballer. "Als ich damals angefangen habe, war das gar nicht so einfach", erinnert sich Sowislo. "Da haben die Handballer gesagt, dass die Fußballer arrogant sind und du die gar nicht erst ansprechen brauchst und andersrum genau so." Mittlerweile unterstützen sie sich gegenseitig, besuchen die Partien des jeweils anderen. Sie alle stehen gemeinsam für Magdeburg. Marius Sowislo sagt: "Wir wollen mit unserem Netzwerk den Zusammenhalt in der Stadt fördern."

Zusammenhalt – dafür steht sein Wirken auch beim 1. FC Magdeburg. Marius Sowislo ist das Herz dieser Mannschaft, seit 2013 der Kapitän. Er hat mit dem FCM 2015 den Drittliga-Aufstieg gefeiert und während der vergangenen Jahre in Liga drei eine entscheidende Rolle gespielt – wenn auch zuletzt immer weniger auf dem Platz. Zu diesem Zeitpunkt im März hat Sowislo längst den Entschluss gefasst, seine Karriere nach der Saison zu beenden. Wenige Tage später geht er damit an die Öffentlichkeit.

Marius Sowislo war für den FCM immer mehr als nur ein 1,88 Meter großer Mittelfeldspieler mit langen Beinen und Spielübersicht. Ja, als solcher überzeugte Sowislo gerade in den ersten beiden Drittligajahren. Sieben Tore und fünf Vorlagen in 35 Partien der Debütsaison, sechs Tore sowie drei Vorlagen in 32 Partien der zweiten Spielzeit sprechen für sich – doch erzählen längst nicht die ganze Geschichte. Marius Sowislo und Töchterchen Daria auf dem Rasen der MDCC-Arena Bildrechte: IMAGO

Der Charakter eines Fußballprofis offenbart sich nicht im Erfolg. Wer spielt, ist zufrieden. Wer als Kapitän das Aushängeschild darstellt, sowieso. Doch was tun, wenn du plötzlich keinen Stammplatz mehr hast? Wenn plötzlich andere deinen Platz einnehmen und du nur zuschauen kannst – wie verhältst du dich dann?

Marius Sowislo wusste, dass sich seine Spielzeit in der Saison 2017/2018 verringern würde. "Ich hatte ein sehr ehrliches Gespräch mit dem Trainer, indem er mir das mitgeteilt hat, aber auch gesagt hat, dass er mich als Persönlichkeit braucht", sagt der 35-Jährige. "Mir war vor Saisonbeginn bewusst, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Einsätze bekommen würde. Aber wenn du dann wirklich in diese Phase kommst, in der du nicht spielst, ist es nochmal etwas anderes – ein sehr unangenehmes Gefühl."

Der harte Kern der Fans hat uns immer unterstützt. Viele neue Anhänger, die früher schon zum FCM gehalten, diese Liebe aber irgendwann verloren haben, zeigen wieder Begeisterung. Sie fühlten sich in den vergangenen drei Jahren an alte Zeiten erinnert, dazu haben die Ost-Klassiker beigetragen. Die Fan-Szene ist gewachsen, der Zuschauerschnitt kontinuierlich gestiegen. Ein Wir-Gefühl ist entstanden. Wir haben uns Vertrauen erarbeitet.

Der Kapitän führte regelmäßig die Reservisten auf der Auswechselbank an und nicht die Startelf auf den Platz. Frustrierend für Sowislo, aber: "Mir blieb doch gar nichts anderes übrig, als mit positivem Beispiel voranzugehen. Ich kann von meinen Mitspielern nur das erwarten, was ich selber vorlebe. Auf mich schauen gerade die anderen Ersatzspieler doch noch viel mehr. Wie verhält sich der Kapitän? Motzt der rum? Kann ich mich da vielleicht anschließen? Können wir gemeinsam gegen den Trainer schießen? Wenn so eine Dynamik entsteht, wird es kritisch innerhalb eines Teams."

Doch Marius Sowislo und Jens Härtel – das passt. "Ich bin keine Wanze im Team, aber er weiß, dass er mir zu einhundert Prozent vertrauen kann", sagt der Kapitän über das Verhältnis zu seinem Trainer. Bei der Kommunikation ist Feingefühl gefragt. "Ich muss abwägen: Was muss der Trainer wissen? Was klären wir lieber in der Mannschaft?" Beide sprechen dieselbe Sprache. Das verdeutlicht Sowislo an einem Beispiel aus dem Innersten eines Fußballteams, der Kabine: "Vor den Spielen spricht meist erst Jens Härtel zur Mannschaft, danach bin ich dann dran. Da spricht er mir oft so aus der Seele, dass ich mir schnell noch andere Sätze überlegen muss, um die Jungs heiß zu machen. Das zeigt wunderbar, dass wir dieselbe Denkweise haben."

Wie hat sich Marius Sowislo verändert?