FCM-Mitglieder Immer mehr Blau-Weiße weit und breit

Einer der beliebtesten Fangesänge des FCM geht so: "Wir folgen dir durch Deutschland, Europa, die ganze Welt!" Und diese Worte gelten nicht nur für Auswärtsspiele, sondern lassen sich auch auf die Wohnorte der Vereinsmitglieder übertragen. Unter den aktuell rund 6.600 Mitgliedern (Stand: April 2018) leben manche sogar in Belgien, Ungarn oder den USA.

In Deutschland selbst leben FCM-Mitglieder von der Nordseeküste bis zur Schweizer Grenze verstreut. Auf Postleitzahl-Ebene heruntergebrochen bedeutet das, dass in jedem zehnten der rund 8.200 Postleitzahl-Bezirke mindestens ein eingetragenes Mitglied wohnt.

Verteilung der FCM-Mitglieder in Deutschland auf Postleitzahl-Ebene. Bildrechte: © 2018 HERE, Tiles + Map Data © OpenStreetMap

Schaut man nur auf den Osten Deutschlands, so gibts es außerhalb von Sachsen-Anhalt einige kleine "FCM-Hochburgen". Dazu zählen die brandenburgischen Städte Werder (Havel) und Brandenburg an der Havel, Hoyerswerda in Sachsen, die Region in und um Wittenberge (Brandenburg), in Thürigen die Region in und um Schmölln sowie die Berliner Stadteile Friedrichshain und Pankow.